Взрыв газа произошел в жилом доме на Украине

В городе Новая Одесса в Николаевской области на Украине произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила в субботу утром пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.

В результате взрыва были разрушены четвертый и пятый этаж. Отмечается, что у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии.

Дальнейшая информация уточняется.



Ранее СК РФ по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Махачкале в двухэтажном доме. В сообщении ведомства говорится об одном погибшем и четырех пострадавших в результате происшествия.