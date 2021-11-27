Возгорание произошло на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске

На территории одного из цехов ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске произошел хлопок с последующим возгоранием. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 27 ноября.

«Произошел хлопок с последующим возгоранием, в результате чего за медицинской помощью обратились два человека», - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что жертв в результате инцидента нет. Очаг возгорания ликвидируется. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. На месте работает оперативный штаб, который выясняет причины случившегося.

Угрозы жизни работникам и жителям города нет, заверили в Минпромторге.