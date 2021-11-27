Главком ВМФ России поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил морских пехотинцев с их профессиональным праздником - Днем морской пехоты ВМФ России, который ежегодно отмечается 27 ноября. Соответствующая поздравительная телеграмма Евменова направлена в адрес командования и морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.

«От имени Военного Совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты! Днем рождения российской морской пехоты принято считать дату издания Петром I указа о формировании первого морского полка. В тот день, 27 ноября 1705 года, царь повелел "…учинить полки морских солдат числом по флоту смотря..."», - отметил адмирал.

По его словам, боевое крещение новый для России род войск получил в Гангутском сражении и Северной войне, где активно привлекался в морских боях и десантах. Отряды морских пехотинцев участвовали в Русско-турецкой войне, во взятии Наварина в 1770-м и Бейрута в 1773-м годах, во время войны с Францией воевали в составе эскадры адмирала Ф.Ф. Ушакова, активно участвовали в Отечественной войне 1812 года.

«В годы Великой Отечественной войны пехотинцы принимали участие в обороне Москвы, Мурманска, Одессы, Севастополя, Таллина, Ленинграда. Несколько бригад пехотинцев в составе сухопутных фронтов дошли до Берлина, в августе 1945 года действовали против японцев на Курилах и Сахалине. За проявленный героизм десятки соединений морской пехоты были удостоены гвардейских званий, более 100 пехотинцев - звания Героя Советского Союза. Во всех боях морская пехота проявляла мужество, стойкость и героизм», - указал главнокомандующий ВМФ.

Нынешнее поколение российских морских пехотинцев, как заметил Евменов, с честью и достоинством несет Андреевский флаг, выполняет обязанности военной службы и успешно решает поставленные задачи.

«Спасибо Вам за выдержку, за веру в будущее России и Военно-Морского Флота! Желаю Вам и подчиненному личному составу крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота России», - добавил он.

Поздравляя морских пехотинцев, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что в 2020 году направленность подготовки морской пехоты носила двусторонний характер. Например, морские пехотинцы Северного флота приняли участие в проведении двусторонних учений с бригадой морской пехоты Балтийского флота, отработали вопросы высадки воздушно-морского десанта на незнакомых полигонах на территории Калининградской области.

«Морские пехотинцы продолжили практику активного освоения районов Крайнего Севера. В ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» успешно провели мероприятия экспедиционных действий на земле Франца-Иосифа, при решении задач похода отряда боевых кораблей вдоль Северного морского пути отработали вопросы высадки на неисследованное побережье островной зоны Северного Ледовитого океана», - обозначил адмирал.

По словам Главкома, на Тихоокеанском и Черноморском флотах (Каспийской флотилии) соединения морской пехоты успешно проводили двусторонние учения с высадкой в составе воздушно-морских десантов и отработки вопросов противодесантной обороны.

«Возросла интенсивность мероприятий боевой подготовки, количество проведенных учений и тренировок возросло более чем на 10%, совершено более 21,5 тысячи прыжков с парашютом, проведено около 1200 занятий по морской десантной подготовке, количество занятий по огневой подготовке и вождению боевых машин превысило прошлогодние показатели на 12 %», - указывается в поздравительной телеграмме.

Согласно сообщению Евменова, не снижается интенсивность несения боевой службы морскими пехотинцами на кораблях и судах ВМФ. В текущем году задачи несения службы в составе групп антитеррора на кораблях и судах ежедневно выполняли не менее 250 человек во всех районах Мирового океана.

«Продолжено оснащение морской пехоты современными образцами вооружения и военной техники. Так, на вооружение морских пехотинцев Балтийского флота поступили новейшие автоматы АК-12, подразделения Тихоокеанского флота получили боевые машины БМП-3, во всех формированиях сформированы подразделения с беспилотными летательными аппаратами, все подразделения морской пехоты оснащены специализированными образцами боевой экипировки», - рассказал главком ВМФ.

Результаты подготовки морских пехотинцев в текущем году, по словам Николая Евменова, подтвердили высочайший уровень подготовки личного состава к выполнению задач по предназначению, и в следующем году будет продолжен курс на повышение уровня боевой выучки, совершенствования навыков личного состава при выполнении задач по предназначению.