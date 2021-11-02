«Давно пора»: автоюрист оценил введение в КоАП наказания за опасную езду

Наказание за опасное вождение войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Поскольку раньше за подобное нарушение административная ответственность предусмотрена не была, то такая мера, по мнению автоюриста, автоэксперта Дмитрия Славнова, заставит водителей задуматься о своем поведении на дорогах и это благоприятно повлияет на обстановку на российских трассах.

«Изначально было, то что опасная езда - это хаотичные перестроения из ряда в ряд, увеличение торможения и так далее. Была статья, штраф - пять тысяч рублей. Сейчас - три тысячи рублей. А теперь пофантазируйте. На одной стороне весов у вас, допустим, легкие травмы, а на другой - человек, который управляет повышенным источником опасности и играет с вами. На одной стороне у вас легкие травмы, на другой - три тысячи рублей. Автовладелец начинает играться, перестраиваться, подрезать, "учить" кого-то. Происходит ДТП. Дай Бог, если пострадало железо. Железо всегда можно сделать. Но от таких гореучителей, гореигроков страдают и люди. И, к примеру, будут травмы легкой степени тяжести. И что такое травмы легкой степени тяжести в сравнении с тремя тысячами рублями. Ведь машина - это повышенный источник опасности. И играться с ней нельзя, а тем более вести себя по-хамски на дороге. Как по мне, штраф в три тысячи рублей был оправдан, адекватный», - объяснил специалист.

Он при этом добавил, что определение опасной езды в российском законодательстве существовало и ранее, равно как и штраф, однако это «не было приведено к общему знаменателю».

«У нас был штраф, была статья, и было определение. Но к общему знаменателю это все привести не могли. А сейчас привели к общему знаменателю и будет очень даже круто. Давно пора», - резюмировал Славнов.

Напомним, определение опасной езде в российском законодательстве дали еще в 2016 году, но долгое время за нее не штрафовали, поскольку никакого наказания предусмотрено не было. В итоге водителей штрафовали, например, за превышение скорости или нарушение правил обгона. Новый КоАП исправит эту ситуацию, причем опасное вождение будет караться, даже если пострадавшим от него оказался пешеход.

Три года назад в ГИБДД разработали проект закона, согласно которому за опасное вождение могли ввести штраф в размере пять тысяч рублей. Как видно, окончательный вариант оказался мягче.