Оценена стоимость строительства газопровода «Пакистанский поток»

Стоимость строительства газопровода «Пакистанский поток» оценивается примерно в 3,5 миллиарда долларов. О том, во сколько это может обойтись стране, сообщил министр экономики Пакистана Омар Аюб Хан.

Российский министр энергетики Николай Шульгинов оценил вероятную пропускную способность нового газопровода примерно в 16 миллиардов кубометров в год. Россия ожидает, что сотрудничество с Пакистаном начнется после того, как в феврале будет подписано акционерное соглашение по проекту «Пакистанский поток».

Посол Пакистана в России Шафкат Али Хан незадолго до этого рассказал, что страны близки к тому, чтобы запустить строительство газопровода и согласовать осталось только несколько вопросов. При этом дипломат не стал раскрывать детали проекта, но подтвердил, что Исламабад настроен оптимистично.

Газопровод «Пакистанский поток» должен связать портовый город Карачи, крупнейший в Пакистане, с Лахором на другом конце страны. Там будут построены электростанции, работающие на сжиженном природном газе (СПГ).