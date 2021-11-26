Собянин рассказал о состоянии экономики Москвы вовремя COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию. Он отметил, что экономика столицы в 2019 году превысила уровень по большинству направлений.

«У меня принципиальная позиция, что когда город испытывает сложности с бюджетом или с ростом экономики, то бюджетные инвестиции ни в коем случае нельзя уменьшать, ни в коем случае», - сказал он.

По словам Собянина, «если при падении экономики ты начинаешь уменьшать региональные инвестиции, то тебя всасывает в такую воронку, из которой потом не выбраться».

«А если ты, наоборот, вбрасываешь в экономику дополнительные инвестиционные ресурсы, то ты по спирали начинаешь выходить оттуда, и через какое-то время твои вложения окупаются сторицей, экономика начинает двигаться вперед», – отметил Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр добавил, что за последние годы не было падения инвестиций в основной капитал.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за последний год в Москве, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, лишь один раз вводили режим нерабочей недели. По мнению мэра столицы, необходимости дополнительно вводить аналогичные жесткие меры нет.

Отметим, что 25 ноября в Москве было выявлено 3 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 865 человек. На ИВЛ находятся 624 человека.