Цивилев назвал следующие шаги спасателей на шахте в Кузбассе

В шахту «Листвяжная» в Кузбассе, где накануне произошла авария, унесшая несколько десятков жизней, направят три отделения горноспасателей. Они произведут изоляцию горных выработок, благодаря которой начнется естественное заполнение подземного пространства метаном.

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Согласно предварительным расчетам, для осуществления плана понадобится примерно трое суток.

«Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч кубометров», - отметил он.

За это время уровень метана в воздухе должен будет снизиться до отметки чуть больше 20%, в связи с чем уменьшится опасность взрыва. После трех дней, как указано в Telegram-канале Цивилева, будут приниматься дальнейшие решения относительно спасательных работ в шахте.

Губернатор региона также подтвердил информацию о смерти 46 шахтеров и шести спасателей в результате катастрофы. Кроме того, им было подтверждено, что вероятной причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.