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Первая партия отработавшего ядерного топлива передана в хранилище в Чернобыле

Кира Тило
05:52 26.11.2021
Сообщается, что в централизованное хранилище передано 30 контейнеров.
Первая партия отработавшего ядерного топлива передана в хранилище в Чернобыле
© Фото: @atom.gov.ua Facebook
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Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» передала первую партию радиоактивных отходов с Ровенской АЭС для постоянного хранения и захоронения на комплекс «Вектор», построенный в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Начало передачи радиоактивных отходов в государственное хранилище - результат многочисленных организационных и технических мероприятий, выполненных "Энергоатомом" совместно с государственным специализированным предприятием "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами"», - написано в Facebook компании.

Сообщается, что специалисты аварийно-технического центра выполнили транспортировку 30 контейнеров с Ровенской АЭС. Отмечается, что сейчас готовится передача эксплуатационных радиоактивных отходов, которые накапливаются на Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской АЭС.

«Вектор» - это комплекс объектов, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов, поступающих со всех украинских предприятий, в том числе с Чернобыльской АЭС и ее зоны отчуждения.

© @atom.gov.ua Facebook
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