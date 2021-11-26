Первая партия отработавшего ядерного топлива передана в хранилище в Чернобыле

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» передала первую партию радиоактивных отходов с Ровенской АЭС для постоянного хранения и захоронения на комплекс «Вектор», построенный в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Начало передачи радиоактивных отходов в государственное хранилище - результат многочисленных организационных и технических мероприятий, выполненных "Энергоатомом" совместно с государственным специализированным предприятием "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами"», - написано в Facebook компании.

Сообщается, что специалисты аварийно-технического центра выполнили транспортировку 30 контейнеров с Ровенской АЭС. Отмечается, что сейчас готовится передача эксплуатационных радиоактивных отходов, которые накапливаются на Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской АЭС.

«Вектор» - это комплекс объектов, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов, поступающих со всех украинских предприятий, в том числе с Чернобыльской АЭС и ее зоны отчуждения.