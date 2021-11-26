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В сельской школе ЕАО обнаружили вредные радоновые испарения

Кира Тило
04:32 26.11.2021
Районный суд приостановил деятельность учебного заведения на 60 дней. Администрация муниципалитета собирается обжаловать решение.
В сельской школе ЕАО обнаружили вредные радоновые испарения
© Фото: Lucas Bäuml dpa Globallookpress
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В помещениях школы села Екатерино-Никольской Октябрьского района ЕАО санитарная проверка выявила превышение концентрации радоновых испарений. Сообщается, что отклонение от нормы обнаружено в двух кабинетах учебного заведения. 

Накануне районный суд приостановил работу школы на 60 дней. Администрация муниципалитета собирается обжаловать решение, поскольку в других кабинетах испарения не зафиксировано. Пока что дети будут учиться по новому алгоритму, заявила начальник районного управления образования Лариса Лунина. 

«Начальное звено перейдет в здание детского сада – там есть свободный кабинет. Четвертый, девятый, десятый и одиннадцатый классы примет школа райцентра. Из Екатерино-Никольского в Амурзет детей будет отвозить специальный автобус. Остальные классы пока будут обучаться дистанционно. Мы будем настаивать, что нерационально приостанавливать занятия во всей школе из-за двух кабинетов. Обучение в чистых классах никак не может нанести вред ни школьникам, ни учителям», - сказано на сайте областного правительства.

Сообщается, что в школе обучается 180 человек по общеобразовательной и 76 по коррекционной программам. Расстояние между селами, куда будут возить учеников, составляет 12 километров.

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