В стране и мире СМИ сообщили о погибших в результате обстрела автобуса с учениками в Косово Анна Берестовая Среди жертв нападения оказались двое детей и один взрослый. © Фото: Марко Кужавич РИА Новости Читайте нас на: Три человека стали жертвами нападения на школьный автобус на территории непризнанного Косово. Согласно имеющейся информации, среди погибших оказались двое детей и один взрослый. Как сообщило национальное телевидение Сербии 26 ноября, по автобусу, перевозившему учащихся, открыли огонь, когда он проезжал в районе села Глочане. Личности стрелявших, согласно СМИ, в настоящий момент неизвестны. Также не указывается точное число пострадавших в результате атаки людей. Факт нападения, по сведениям телевидения, был подтвержден полицией страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика