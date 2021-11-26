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СМИ сообщили о погибших в результате обстрела автобуса с учениками в Косово

Анна Берестовая
22:55 26.11.2021
Среди жертв нападения оказались двое детей и один взрослый.
СМИ сообщили о погибших в результате обстрела автобуса с учениками в Косово
© Фото: Марко Кужавич РИА Новости
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Три человека стали жертвами нападения на школьный автобус на территории непризнанного Косово. Согласно имеющейся информации, среди погибших оказались двое детей и один взрослый.

Как сообщило национальное телевидение Сербии 26 ноября, по автобусу, перевозившему учащихся, открыли огонь, когда он проезжал в районе села Глочане.

Личности стрелявших, согласно СМИ, в настоящий момент неизвестны. Также не указывается точное число пострадавших в результате атаки людей. Факт нападения, по сведениям телевидения, был подтвержден полицией страны.

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