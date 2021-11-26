Двое сирийских военных были ранены в результате минометного обстрела боевиков в Латакии

В провинции Латакия в результате минометного обстрела, совершенного боевиками из района Караз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, двое сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зарегистрировано девять обстрелов со стороны боевиков «Джабхат Ан-Нусры»*. В Идлибе зафиксировано шесть обстрелов, в Алеппо - два обстрела, в Латакии - один обстрел.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Авшария и обратно, Аджами-Мембидж и обратно.

На участке трассы М4 в течение суток между населенными пунктами Телль-Тамр, Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка российской военной полицией было обеспечено безопасное перемещение 184 мирных жителей и 69 единиц гражданского автотранспорта.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.



Материал подготовили Юрий Хведчин, Елизавета Потейчук