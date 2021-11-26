В стране и мире Путин подарил оливковые ветви президентам Армении и Азербайджана Елизавета Потейчук Российский президент вручил лидерам стран подарок как символ урегулирования. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви. По словам главы российского государства, данный подарок символизирует урегулирование отношений. «Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», - заявил российский президент. Кроме того, по итогам встречи Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Сочи совместное заявление. В документе подтверждается, что стороны продолжат неукоснительно соблюдать ранее подписанные заявления для стабильного развития Южного Кавказа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика