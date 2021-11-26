Алиев заявил, что доверительные отношения РФ и Баку способствуют «развязкам» по вопросам с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана заявил, что уровень доверительных отношений РФ и Баку позволяет находить решения по многим проблемам, связанными с вопросами Армении.

«Россия для Азербайджана - это друг, стратегический партнер, даже больше, чем стратегический партнер, и уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией, в том числе способствуют тому, чтобы находить развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам», - говорит Алиев.

Кроме того, глава Азербайджана заявил, что Еревану со стороны Баку было передано свыше ста военнопленных после конфликта в Нагорном Карабахе. Так, утверждает Алиев, в Азербайджане намерены перевернуть страницу в противостоянии с Арменией, длящемся много лет.

«Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия и, думаю, что в таком формате мы именно достигаем своих целей», - резюмировал Алиев.

Также президент России Владимир Путин в ходе встречи заявил, что договоренности с Пашиняном и Алиевым создадут условия для нормализации на Южном Кавказе.