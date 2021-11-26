На встрече с Путиным Алиев и Пашинян договорились разблокировать транспортные коридоры
Разблокирование станет первым шагов в развитии экономических связей, считает президент Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
В ходе трехсторонних переговоров главы Армении и Азербайджана стороны обсуждали разблокирование транспортных коридоров, в частности железнодорожного и автомобильного сообщения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это позволит развивать странам экономические связи.
«Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения», - сказал Путин.
Также Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Она состоится на следующей неделе в Москве.