На встрече с Путиным Алиев и Пашинян договорились разблокировать транспортные коридоры

В ходе трехсторонних переговоров главы Армении и Азербайджана стороны обсуждали разблокирование транспортных коридоров, в частности железнодорожного и автомобильного сообщения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это позволит развивать странам экономические связи.

«Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения», - сказал Путин.

Также Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Она состоится на следующей неделе в Москве.