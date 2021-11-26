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Путин анонсировал встречу вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ в Москве

Алексей Курильченко
19:58 26.11.2021
Встреча вице-премьеров трех стран состоится на следующей неделе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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В Москве на следующей неделе состоится встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В ходе встречи стороны обсудят достигнутые договоренности и экономические вопросы.

«Я думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом достаточно долгое время. На следующей неделе - это очередная наша договоренность, - они соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали», - заявил президент Путин.

Также Путин заявил, что до конца 2021 года буду созданы механизмы для демаркации и делимитации границы между Аремнией и Азербайджаном.

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