«Атака на мнение»: кто финансирует акции антиваксеров в России

Митинг у стен Казанского Кремля против QR-кодов перерастает в стычки и задержания. Здесь больше полусотни человек. Республика первой в стране ввела электронные сертификаты на транспорте. Но QR-коды в десятках регионов действуют еще с осеннего локдауна - они нужны для походов в кафе и торговые центры. Местные власти вправе сами определять необходимые для борьбы с пандемией ограничения.

В Челябинске противники QR-кодов пришли в местное Заксобрание, когда там обсуждали федеральные законы, регулирующие нововведения. Они предусматривают предъявление QR-кодов в кафе, магазинах, спортзалах, автобусах, при покупке билетов на поезд или самолет. Пока инициативы рассматривают регионы, после обсуждения начнутся в Госдуме и говорить о том, в каком виде примут нормы еще рано.

«Мы наблюдаем явную спекуляцию общественным мнением», - сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

То, что сегодня идет явная поддержка движений противников QR-кодов и вакцинации - никто из участников заседания не сомневается. Депутат Государственной Думы Мария Бутина озвучивает суммы, которые спонсоры из-за рубежа вливают в распространение интернет-петиций о вреде прививок от коронавируса в России.

«Мнение о законе, его поддержке или непринятии не должно становиться основанием для разделения людей на сторонников вакцинации и антиваксеров. 340 миллионов рублей за два года были потрачены на проведение информационных компаний сайта петиций, где идет сбор подписей против закона», - заявила Бутина.

Речь о русскоязычной версии испанского сайта для петиций CitizenGo. С момента вспышки COVID-19 финансирование платформы, которая открыто лоббирует интересы антиваксеров в России, увеличилось почти в два раза. В Сети опубликована финансовая отчетность платформы. Ежемесячные взносы от одних и тех же лиц в 2020 году составили почти 90 миллионов рублей. Это только четверть от всей суммы пожертвований за год.

Остальное - разовые платежи неизвестных пользователей. Это классическая схема - крупные спонсоры разово и анонимно вносят большую часть сумм, а регулярные пожертвования делают одни и те же лица. Обычно, так спонсируют организации, которые работают на интересы зарубежных стран - иначе говоря - иноагентов.

Антипривиочники активно отрабатывают заказы именно сейчас. Под постом спикера Госдумы Вячеслава Володина меньше чем за сутки появились сотни тысяч комментариев. Многие из которых не более чем атака ботов. То есть сообщения публикуются не людьми, а алгоритмами. Это легко заметить по повторам одних и тех же фраз, например один и тот же призыв объединяться против вакцинации попадается в комментариях к публикации Володина десятки раз.

«Идет целенаправленная работа с российской аудиторией. То есть, те блогеры, которые пытаются хулиганить, создавать слухи, бредни в зарубежном сегменте нещадно банятся, потому что в противном случае так называемые представители "бигтеха" получат по зубам. У нас считается, что им можно все, во первых. Во-вторых, они реализуют определенный заказ на расшатывание общества изнутри», - заявил глава комиссии по работе со СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Instagram оставил доступ к странице актрисы Марии Шукшиной, которая является одним из ярых сторонников антипрививочников. На ее странице появилась лишь предупреждающая метка: аккаунт публикует ложную информацию. Но если бы актриса делала подобные заявления в Сети для англоязычной публики, страницу бы заблокировали.

Зарубежные соцсети без промедлений перекрывают кислород тем, кто отговаривает американцев от прививок. Daily Mail сообщает о блокировке тем же Instagram профиля американки Хлои Латтанци. Актриса и певица из Штатов призывала людей не ставить прививки от ковида. Американское СМИ Fortune рассказывает о массовой зачистке YouTube видео, где говорят о вреде вакцин. Удалены больше сотни тысяч роликов.

«Аудитория готова - неважно против чего. Против вакцин, и есть аудитория, немаленькая, которая поддерживает эту позицию. И вся эта аудитория может работать над другим протестом, или наоборот - формировать свою предвыборную компанию в рамках региона. Нет такого, нет тех антиваксеров или кто больше разборчив , нет единой цели. У каждой группы своя цель», - считает социальный технолог Роман Алехин.

Примечательно, что с того же YouTube видео выступлений Шукшиной не удаляют. Тем временем, зарубежные соцсети заблокировали аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Под его публикациями о важности вакцинации было множество комментариев от антипрививочников. Сеть посчитала это нарушением. Но после признала свою же ошибку и разблокировала страницу чиновника. Законопроекты о необходимости QR-кодов уже рассмотрели более чем в десятке регионов. «За» высказались власти уже 13 субъектов.