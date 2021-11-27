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Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом

07:25 27.11.2021
Научный руководитель курсантов привез идею роботизированного комплекса наблюдения из Сирии. Аналогов такому камню в Вооруженных силах нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Время разбрасывать камни. Особенно такие, которые придумали курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа.

Под булыжник замаскирован комплекс скрытого наблюдения. Изобретатели испытывают свою разработку в академическом саду камней, на фоне сосен. Хитрый камень на гусеницах крадется по чернозему и замирает как вкопанный. В режиме ожидания он может оставаться почти сутки.

При срабатывании сигнала от датчика движения камень оживает. Камера. Микрофон. Съемки такого фильма могут продолжаться пятнадцать часов. Оператор - километрах в двух. Передает все в штаб. 

Три года работы изобретательных курсантов в Военно воздушной академии не прошли напрасно.

«Основная проблема была в том, что создание данной конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Вторая же особенность данного комплекса, это интегрирование двух языков для работы данного комплекса. Это C# и Python», - отметил курсант Военно-воздушной академии Николай Емец.

Научный руководитель курсантов привез идею роботизированного комплекса наблюдения из Сирии. Аналогов такому камню в Вооруженных силах нет. Его разработка велась под руководством Научно технического комитета Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

Представить сферу применения камня-шпиона довольно легко. Благодаря своей маскировке и способности менять позицию, он может пригодиться в позиционной войне. Когда все ориентиры вокруг пристреляны снайперами, а противник следит буквально за каждой кочкой, возможность послать следить за обстановкой робота, а не человека, и хорошая маскировка будут тут как нельзя кстати. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Аркадий Украинский

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