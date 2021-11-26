В Красноярске автомобили «дрифтуют» на дорогах из-за гололеда: видео

Водители Красноярска ненамеренно стали уличными гонщиками из-за образования на дорогах гололеда. Жительница города опубликовала в соцсетях видео, на котором машины массово «дрифтуют» на ледяной корке.

Причем некоторые из водителей даже получают от этого удовольствие, выжимая педаль газа и оглушая окружающих ревом мотора. К счастью, информации о ДТП из-за ледяного покрова в городе не поступало.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин дал водителям советы на случай образования гололеда. В этой ситуации следует быть аккуратным, соблюдать дистанцию при движении и не совершать резких маневров.