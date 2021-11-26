В России назначили первый тюремный срок за использование пиратских программ

В России вынесен первый серьезный приговор за использование пиратских компьютерных программ. Предприниматель из уральского Асбеста получил год колонии. Нелицензионный софт скачали несколько лет назад и, как говорят коллеги, все это время толком им даже не пользовались. Такого решения не ожидал никто - ни сам обвиняемый, он, кстати, многодетный отец, ни даже прокуратура, которая просила условного наказания.

То, что муж находится за решеткой, Марина скрывает не только от свекрови. Младший сын тоже уверен - папа в командировке. А мама теперь единственный кормилец троих детей. У среднего ребенка инвалидность - требуется дорогостоящее лечение.

«Нам не на что жить, посадили человека, который работал, я сижу дома по уходу за ребенком», - рассказала Марина Красноюрченко.

Системные блоки, на которых оперативники обнаружили нелицензионную программу, изъяты. Пустует и кресло руководителя. На предприятии уверяют, что пиратский софт скачали еще семь лет назад бывшие сотрудники. Программой практически не пользовались, однако директор Иван Красноюрченко все равно оказался на скамье подсудимых.

«Да, конечно, мы обязаны лицензионные программы иметь, это преступление. Директор несет ответственность, но не такую же!» - отметил сотрудник фирмы Глеб Шиманов.

По версии следствия, преступление является мошенничеством в особо крупном размере. Каждую скаченную конфигурацию программы оценили в среднем в 150 тысяч рублей. Общая сумма больше миллиона. Городской суд Асбеста приговорил Красноюрченко к реальному сроку заключения. Один год в колонии общего режима. Настолько сурового наказания для многодетного отца не требовала даже прокуратура.

«Мной было выдвинуто предложение назначить наказание в виде лишения свободы, но условно», - заявил старший помощник прокурора Асбеста Дмитрий Перевалов.

Юристы называют приговор прецедентом для Среднего Урала. Дела о нарушении авторских прав редко выходят за рамки административных и, как правило, не доходят даже до условного срока.

«Подсудимый приобретал ПО, выплачивал компенсацию, и после примирения подсудимого освобождали от наказания, по закону лицо являлось несудимым», - рассказал юрист Евгений Дедков.

Правообладатель утверждает, что у Красноюрченко был шанс остаться на свободе, но он им не воспользовался. Компания насчитала ущерб свыше трех миллионов рублей: по миллиону и 131 тысяче рублей за каждую копию. Иван не согласился с такой суммой.

«Компания неоднократно выступала с предложением мирного урегулирования и была не против прекращения уголовного дела за примирением сторон, но не было сделано никаких действий - в том числе полный отказ от переговоров», - заявил главный юрист компании - правообладателя программы Максим Пшеницин.

Родные бизнесмена надеются, что приговор все же смягчат, и готовят апелляцию в областной суд.