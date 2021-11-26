Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России назначили первый тюремный срок за использование пиратских программ

Алексей Курильченко
Павел Кольцов
14:48 26.11.2021
Виновным признан руководитель одной из фирм уральского Асбеста - суд назначил ему один год колонии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В России вынесен первый серьезный приговор за использование пиратских компьютерных программ. Предприниматель из уральского Асбеста получил год колонии. Нелицензионный софт скачали несколько лет назад и, как говорят коллеги, все это время толком им даже не пользовались. Такого решения не ожидал никто - ни сам обвиняемый, он, кстати, многодетный отец, ни даже прокуратура, которая просила условного наказания.

То, что муж находится за решеткой, Марина скрывает не только от свекрови. Младший сын тоже уверен - папа в командировке.  А мама теперь единственный кормилец троих детей. У среднего ребенка инвалидность - требуется дорогостоящее лечение.

«Нам не на что жить, посадили человека, который работал, я сижу дома по уходу за ребенком», - рассказала Марина Красноюрченко.

Системные блоки, на которых оперативники обнаружили нелицензионную программу, изъяты. Пустует и кресло руководителя. На предприятии уверяют, что пиратский софт скачали еще семь лет назад бывшие сотрудники. Программой практически не пользовались, однако директор Иван Красноюрченко все равно оказался на скамье подсудимых.

«Да, конечно, мы обязаны лицензионные программы иметь, это преступление. Директор несет ответственность, но не такую же!» - отметил сотрудник фирмы Глеб Шиманов.

По версии следствия, преступление является мошенничеством в особо крупном размере. Каждую скаченную конфигурацию программы оценили в среднем в 150 тысяч рублей. Общая сумма больше миллиона. Городской суд Асбеста приговорил Красноюрченко к реальному сроку заключения. Один год в колонии общего режима. Настолько сурового наказания для многодетного отца не требовала даже прокуратура.

«Мной было выдвинуто предложение назначить наказание в виде лишения свободы, но условно», - заявил старший помощник прокурора Асбеста Дмитрий Перевалов.

Юристы называют приговор прецедентом для Среднего Урала. Дела о нарушении авторских прав редко выходят за рамки административных и, как правило, не доходят даже до условного срока.

«Подсудимый приобретал ПО, выплачивал компенсацию, и после примирения подсудимого освобождали от наказания, по закону лицо являлось несудимым», - рассказал юрист Евгений Дедков.

Правообладатель утверждает, что у Красноюрченко был шанс остаться на свободе, но он им не воспользовался. Компания насчитала ущерб свыше трех миллионов рублей: по миллиону и 131 тысяче рублей за каждую копию. Иван не согласился с такой суммой.

«Компания неоднократно выступала с предложением мирного урегулирования и была не против прекращения уголовного дела за примирением сторон, но не было сделано никаких действий - в том числе полный отказ от переговоров», - заявил главный юрист компании - правообладателя программы Максим Пшеницин.

Родные бизнесмена надеются, что приговор все же смягчат, и готовят апелляцию в областной суд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:59 В стране и мире
Мурашко сообщил о продлении сертификатов о перенесенном COVID-19 до года
15:28 В стране и мире
Видео
В Красноярске автомобили «дрифтуют» на дорогах из-за гололеда: видео
15:17 В стране и мире
Видео
Водитель BMW, уходя от погони, спровоцировал несколько аварий на МКАД
15:45 В стране и мире
Видео
Суд признал незаконной пропаганду опасного вождения в Интернете
15:04 В стране и мире
В Кремле ответили Зеленскому на слова о готовящемся госперевороте на Украине
Популярное
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.