В России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% пациентов, сообщили в оперштабе, не имеют клинических проявлений болезни.

Больше всего инфицированных снова в столице, причем их количество опять выросло. За прошедшие сутки в Москве появилось 3 929 человек с диагнозом COVID-19. Учитывая то, что двумя днями ранее число заразившихся пациентов составило более чем на тысячу человек меньше - 2 533 человека.

На втором месте в списке по количеству заболевших - Московская область, где 1 812 инфицированных. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заразились 1 704 человека.

За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек.