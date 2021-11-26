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Великобритания отправит военную технику в Германию в случае войны с Россией

Валентина Пескова
11:34 26.11.2021
О готовящейся переброске военной техники на континентальную Европу объявил командующий Сухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.
Великобритания отправит военную технику в Германию в случае войны с Россией
© Фото: Sgt. Timothy Hamlin, Planetpix, Globallookpress
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Британская пресса пишет о том, что отношения России и стран Запада продолжают ухудшаться. На фоне этого командующий Cухопутными войсками Соединенного Королевства генерал-лейтенант Ральф Вуддисс сообщил о том, что готовится перебросить свою военную технику на континентальную Европу.

Военачальник отметил, что на фоне обострения международной ситуации Лондон собирается создать три новые военные базы - в Германии, Кении и Омане.

«Мы перебросим в Германию военную технику, уделив ей особое внимание, так как это упростит транспортировку техники через Ла-Манш», - цитирует Вуддиса газета The Times.

Новые воинские подразделения получат улучшенные танки Challenger 3, БТР Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, а также транспортные средства, которые служат для обезвреживания мин. В том числе будут поставлены и беспилотники. Численность бригады, которую дислоцируют в Германии, составит 250 человек. Как отметил британский генерал, в случае если начнется война с Россией, техника будет использована.

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