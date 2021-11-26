На поверхность достали тела шести погибших на шахте «Листвяжная»

В Кемеровской области в Кузбассе достали на поверхность тела шести человек - трех горняков и трех спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

«Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность шесть тел - троих горняков (двое из них опознаны) и троих спасателей (их имена известны)», - говорится в сообщении.

Напомним, сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября. В шахте на тот момент находились 285 горняков. Спасатели эвакуировали 239 человек. По последним уточненным данным, 52 человека погибли, в их числе шесть спасателей.



В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.