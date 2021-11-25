Иммунолог рассказал, как долго прививка от COVID-19 защищает здоровых и молодых людей

Минздрав России рекомендует повторно вакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода после первой прививки. Однако у некоторых пациентов уровень антител к инфекции остается достаточным и после этого срока.

Как объяснил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, если будет собрано достаточно данных, то часть россиян смогут проходить ревакцинацию не через шесть, а через девять месяцев после прививки или болезни.

«Сейчас существует стандартный период ревакцинации - это шесть месяцев. Я бы даже сказал, что шесть-семь месяцев. Потому что человека не надо заставлять в день завершения шестимесячного периода вакцинироваться», - отметил медик в интервью радио Sputnik.

Как полагает иммунолог, для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет даже еще больше - восемь или девять месяцев.

Врач напомнил, что вакцинация является единственным подтвержденным способом, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом и предотвратить тяжелое течение заболевания.