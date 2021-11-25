В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами

В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева (КАИ) подготовили проект сверхзвукового летательного аппарата, который получил название «стратолет», для полетов между континентами в стратосфере.

Как рассказали конструкторы, аппарат будет состоять из фюзеляжа с крыльями, в нем будут горизонтальные управляющие поверхности спереди и сзади, комбинированный ракетный или воздушно-ракетный двигатель на кислороде, а также разгонный блок, к которому будут прикреплены два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа. При этом у блока, согласно замыслу ученых, также будет овальное крыло, прикрепленное через два топливных бака к концам крыльев стратолета, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Технические решения продуманы таким образом, что они позволят создать летательный аппарат с увеличенной полезной нагрузкой и сокращенным временем взлета по сравнению с аналогичными проектами, которые есть у иностранных конкурентов. Наиболее близким аналогом к своей разработки российские ученые считают проект британского многоразового беспилотного космолета Skylon от компании Reaction Engines Limited. Его планируется запустить в работу в середине 2020-х годов.