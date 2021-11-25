Число жертв COVID-19 в Германии превысило 100 тысяч человек

Медицинские специалисты в Германии сообщают о начале в стране четвертой волны пандемии COVID-19. За минувшие сутки врачи зафиксировали 75 961 новый случай заражения коронавирусом.

По данным института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава ФРГ, количество скончавшихся из-за COVID-19 в Германии превысило 100 тысяч человек за все время пандемии.

Общее число случаев заражения, согласно статистике, в стране сейчас достигает 5 573 756 человек, а число жертв со времени начала пандемии составляет 100 119 человек. Выздоровели более 4,7 миллиона граждан, пишет РИА Новости. Максимум по заболеваемости COVID-19 в Германии обновлен уже не впервые за ноябрь.