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Число жертв COVID-19 в Германии превысило 100 тысяч человек

Валентина Пескова
06:38 25.11.2021
В стране обновлен максимум по количеству заболевших пациентов уже не в первый раз за ноябрь.
Число жертв COVID-19 в Германии превысило 100 тысяч человек
© Фото: Roland Weihrauch dpa Globallookpress
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Медицинские специалисты в Германии сообщают о начале в стране четвертой волны пандемии COVID-19. За минувшие сутки врачи зафиксировали 75 961 новый случай заражения коронавирусом.

По данным института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава ФРГ, количество скончавшихся из-за COVID-19 в Германии превысило 100 тысяч человек за все время пандемии.

Общее число случаев заражения, согласно статистике, в стране сейчас достигает 5 573 756 человек, а число жертв со времени начала пандемии составляет 100 119 человек. Выздоровели более 4,7 миллиона граждан, пишет РИА Новости. Максимум по заболеваемости COVID-19 в Германии обновлен уже не впервые за ноябрь.

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