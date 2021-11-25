Группа румын украла топливо на $2 миллиона с военной базы США

С американской военной базы, располагающейся на юго-востоке Румынии, было похищено дизельное топливо на сумму около двух миллионов долларов. В совершении преступления подозревается группа румынских граждан.

Согласно версии правоохранительных органов, преступное сообщество промышляет воровством топлива, принадлежащего США, с 2017 года. На их счету к настоящему времени кражи не только на базе «Михаил Когэлничану», но также и в районах проведения учений на территории уезда Констанца.

Как сообщили в полиции, деятельность группировки причинила значительный ущерб правительству Соединенных Штатов. В рамках расследования дела, по информации ТАСС, было произведено шесть обысков, а также задержано семь человек.