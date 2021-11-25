Украинский школьник напоил одноклассников средством для чистки труб

На Украине ученик школы житомирской области принес в учебное заведение средство для чистки труб и напоил им одноклассников. В результате 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы, возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса генпрокурора Украины.

«Житомирская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины). По данным следствия, один из учеников общеобразовательной школы принес в школу химическое вещество, используемое для чистки канализационных труб, и дал его попробовать другим школьникам. В результате 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы в медучреждение, где им была оказана неотложная помощь», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, семья мальчика, который принес химическое средство, воспитывает еще двух детей и стоит на учете в соцслужбе. Уточняется, что это связано с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

Сообщается, что в настоящее время самочувствие пострадавших удовлетворительное, а двое из них уже выписаны домой. Досудебное расследование проводит ГУ Нацполиции в Житомирской области.