Знаменитый советский танк Т-34 выставили на продажу в Туле

Знаменитый отечественный танк Т-34 выставили на продажу в Туле через сайт Avito. По информации продавца, модель военной техники 1942 года была восстановлена из 90% оригинальных деталей.

Согласно описанию, перед появлением в качестве товара боевая машина прошла демилитаризацию. Номер танка и надпись на нем были воспроизведены в соответствии с изначальным видом орудия.

Оценили макет в пять с половиной миллионов рублей.

В прошлом году в Москве уже появлялось схожее объявление. Тогда для приобретения предлагался полностью отреставрированный и демилитаризованный Т-34-85. За него просили 5,2 миллиона рублей.