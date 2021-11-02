За штурвалом Су-24: военные России и Сирии провели совместные учения в САР

Сразу на нескольких аэродромах Сирии прошли совместные летные учения местных экипажей и российских ВКС. Полеты проходили на истребителях Су-24. Эти грозные бомбардировщики все еще стоят на вооружении арабской республики и не раз участвовали в боях против боевиков.

За штурвалом также только опытные летчики. Например, экипаж одного из истребителей управляет им уже 22 года. Пришли после училища и не расстаются с эти самолетом даже в звании полковников.

Главная цель учений - взаимодействие со всеми силами технической разведки. От спутниковых данных до наблюдательных дронов. И затем - отработка на практике.

Основная часть маневров проходит на аэродроме Тифор. Его только недавно отремонтировали после ракетных обстрелов, которые в прошлом году нанесла израильская авиация. Сейчас взлетно-посадочные полосы, как новые и самолеты, один за другим поднимаются на боевые и тренировочные вылеты.