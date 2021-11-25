Банки запросили доступ к базе МВД с недействительными паспортами россиян

По сообщению прессы, российские банки обратились к властям с просьбой о предоставлении им доступа к базе МВД, в которой отображаются недействительные паспорта граждан. Соответствующее письмо, адресованное министерству внутренних дел, правительству и Центробанку, будто бы было направлено накануне Национальным советом финансового рынка (НСФР).

Как объяснили в СМИ, подобное прошение оказалось продиктовано нововведением, вступившими силу в июле этого года. В соответствии с ним в паспортах россиян могут больше не присутствовать обязательные ранее штампы о выданных удостоверениях личности, наличии детей и браке. Это, как якобы указывается в письме НСФР, привело к трудностям при идентификации клиентов и анализе информации.

Согласно «Известиям», теперь банки не могут проверить полную кредитную историю человека. Такие изменения, как пишет издание, ведут к расширению простора для мошеннических действий.

Как указывает газета, есть два способа разрешить возникшие трудности. Первым способом является возвращение отмененных обязательных отметок, а вторым - одобрение просьбы банков о доступе к министерской базе данных.