Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Банки запросили доступ к базе МВД с недействительными паспортами россиян

Анна Берестовая
02:50 25.11.2021
Такая мера стала актуальна после отмены обязательных ранее штампов о выдаче удостоверений в паспортах.
Банки запросили доступ к базе МВД с недействительными паспортами россиян
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
Читайте нас на:

По сообщению прессы, российские банки обратились к властям с просьбой о предоставлении им доступа к базе МВД, в которой отображаются недействительные паспорта граждан. Соответствующее письмо, адресованное министерству внутренних дел, правительству и Центробанку, будто бы было направлено накануне Национальным советом финансового рынка (НСФР).

Как объяснили в СМИ, подобное прошение оказалось продиктовано нововведением, вступившими силу в июле этого года. В соответствии с ним в паспортах россиян могут больше не присутствовать обязательные ранее штампы о выданных удостоверениях личности, наличии детей и браке. Это, как якобы указывается в письме НСФР, привело к трудностям при идентификации клиентов и анализе информации.

Согласно «Известиям», теперь банки не могут проверить полную кредитную историю человека. Такие изменения, как пишет издание, ведут к расширению простора для мошеннических действий.

Как указывает газета, есть два способа разрешить возникшие трудности. Первым способом является возвращение отмененных обязательных отметок, а вторым - одобрение просьбы банков о доступе к министерской базе данных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:17 В стране и мире
Более 30 человек погибли при крушении лодки у берегов Франции
01:07 В стране и мире
На АЭС в Испании произошла утечка углекислого газа: есть погибший
23:24 В стране и мире
Две баржи сели на мель в Баренцевом море
22:23 В стране и мире
Фургала обвинили в семи эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества
21:13 В стране и мире
Видео
В Британии произошел крупный пожар на заводе по производству пластика
Популярное
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.