Специалистов Роспотребнадзора отправили в Калмыкию, где выявлен очаг ОРВИ у детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила в Калмыкию специалистов ведомства в связи с выявлением очага распространения ОРВИ среди детей, обсудив перед этим ситуацию с заболеваниями с главой региона Бату Хасиковым. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата Роспотребнадзора.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила ситуацию с заболеваемостью с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи. Ситуация остается на особом контроле руководства Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

По информации ТАСС, в Элисте у более чем 1300 школьников выявили признаки вирусной инфекции с симптомами ОРВИ. По предварительным данным, в регионе зафиксирована вспышка энтеровируса.