В ЦПВС сообщили о подготовке террористами провокации с химвеществами в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* складировали емкости с отравляющими веществами в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб. Террористы, по имеющейся информации ЦПВС, намерены организовать провокации с целью обвинить в применении химического оружия против мирного населения сирийские правительственные войска. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В результате снайперского обстрела в Идлибе, совершенного боевиками из района Мадждалайа по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, погиб один сирийский военнослужащий, а другой получил ранение.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано девять обстрелов со стороны позиций «Джабхат Ан-Нусры»*. В провинции Алеппо совершено восемь обстрелов, в Идлибе - один обстрел.

Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке от пункта пропуска «Дейрун-Ага» до Шальхумия и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовила Елизавета Потейчук