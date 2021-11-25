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В Кузбассе приступили к установлению истинных причин трагедии в шахте «Листвяжная»

Алексей Курильченко
Денис Ивлев
19:02 25.11.2021
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений требований безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Под землей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе все еще остаются 35 горняков, но сейчас спасательные работы вынужденно приостановлены - в шахтах обнаружен переизбыток метана. Есть угроза нового взрыва. На данный момент в списке погибших 11 человек. Все случилось около девяти утра. Сильное задымление в вентиляционном штреке. В этот момент под землей было около 300 шахтеров. Нам удалось связаться с одним из них.

«Я приехал в первую смену, должен был менять третью смену, и произошел взрыв. Кто на первой вахте приехал, они успели спуститься, не доходя до рабочего места. И пошло задымление, человек пять сами вышли, троих выносили», - рассказал шахтер Руслан Клементьев.

В Кемерово срочным бортом прилетела рабочая группа во главе с врио главы МЧС Александром Чуприяном. Борт оборудован специальными модулями на случай экстренной эвакуации. Поручение главе МЧС прибыть на место ЧП дал президент. Врачи работают с пострадавшими. 

«36 человек сейчас находятся в больнице. У большинства отравление угарным газом. В эти минуты врачи работают с пострадавшими - у многих состояние средней тяжести», - сообщила корреспондент Кристина Химич.

Последняя проверка на предприятии проходила в этом году летом. Нарушений было много - 139, в том числе отсутствовали датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара. Истинные причины трагедии сейчас выясняют специалисты Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на особо опасных объектах, повлекшее смерть человека», - сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ по Кемеровской области СК России Александр Безукладников. 

К делу подключилась и Генпрокуратура. Специалисты ведомства проверят исполнение законов об охране труда на шахтах в Кузбассе. Как только уровень метана нормализуется, спасатели продолжат поиски. В МЧС России открыта горячая линия по происшествию на шахте в Беловском районе. Туда уже поступает множество звонков. В первую очередь от родственников горняков.

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