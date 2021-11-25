МЧС организовало поиск пропавших в шахте в Кузбассе спасателей

В МЧС РФ сообщили о том, что в ходе спасательной операции в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пропало звено горноспасателей, которое проводило работы на дальнем рубеже. На данный момент уже организованы поиски спасателей.

«Около 15 часов отделение горноспасателей, которое проводило спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски», - сообщили в министерстве.

Как сообщает РИА Новости, власти региона проверят взрывобезопасность угольных и рудных шахт Кузбасса после произошедшей трагедии.

Спасательные операции были приостановлены - в шахте выявлена высокая концентрация метана и оксида углерода, которая может привести к взрыву. Все подразделения спасателей выводятся на поверхность.