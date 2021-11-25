Первая женщина-премьер Швеции покинула пост через несколько часов после назначения

Магдалена Андерссон, первая женщина, занявшая пост премьер-министра Швеции, ушла с должности уже через несколько часов после своего назначения. Прошение об отставке, поданное ею, было одобрено спикером парламента страны Андреасом Норленом.

Андерссон, являющаяся главой Социал-демократической рабочей партии Швеции, была назначена премьером по решению риксдага 24 ноября. Тогда же, в среду, по итогам парламентского голосования проект бюджета, предложенный правительством, уступил проекту от оппозиции. Сразу после Партия охраны окружающей среды объявила о своем уходе из коалиции, составляющей правительство меньшинства.

Вслед за решением «зеленых», как пишет РИА Новости, последовало прошение премьера об отставке, которое быстро получило одобрение в парламенте. Таким образом Магдалена Андерссон пробыла на посту всего несколько часов.