Спорт Полузащитнику сборной РФ по футболу Миранчуку сделали предложение сразу три клуба Валентина Пескова В этом году россиянин перешел играть в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». © Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press Читайте нас на: Российский полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук получил предложения о заключении с ним контракта со стороны сразу трех клубов. Об этом сообщил на своей странице в Twitter итальянский спортивный журналист Даниэл Лонго. «Большие новости. Миранчуку поступили сразу три предложения - от петербургского "Зенита" и итальянских "Дженоа" и "Торино"», - написал в соцсети обозреватель. Сейчас Миранчук играет за итальянскую «Аталанту», куда перешел из московского «Локомотива» в 2021 году. На его счету за клуб - семь голов в 39 матчах. В последнее время он стал реже принимать участие в играх за команду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика