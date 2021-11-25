В Москве прирост заболевших COVID-19 вырос почти на тысячу человек за сутки
Оперативный штаб передал новую статистику по новым данным относительно заболевших коронавирусом.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них клинических проявлений болезни не имеют 6,9% случаев, проходя бессимптомно.
В Москве прирост инфицированных за одни сутки резко вырос почти на тысячу человек. Если еще вчера число заразившихся пациентов составляло 2 533 человека, то уже сегодня их стало сразу 3 349 человека.
В Санкт-Петербурге прибавилось 1 538 новых инфицированных, на третьем месте - Московская область, где диагноз COVID-19 поставили 1 483 пациентам.
За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек.