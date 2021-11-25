103-летняя жительница Екатеринбурга победила коронавирус

Врачи восхитились силой воли 103-летней пациентки из Екатеринбурга. Женщина в столь почтенном возрасте смогла победить инфекцию COVID-19, попав в больницу в палату реанимации.

Евдокия Исакова провела двое суток под постоянным наблюдением медицинского персонала, после чего ее уже перевели в обычную палату.

«Таких уже сейчас не делают людей. Эта пациентка пережила две пандемии - она пережила испанский грипп и умудрилась пережить COVID. Браво», - прокомментировал заведующий отделением № 1 больницы № 40 Сергей Шабанов.

Медики назвали свою пациентку настоящим бойцом. Так быстро справиться с тяжелым заболеванием пенсионерке помогли не столько лекарства, считают врачи, сколько ее собственная воля к жизни. Женщина сама проводила себе все необходимые дыхательные упражнения и не давала унывать ни себе, ни медикам.

При выписке из больницы Евдокию Исакову встречал внук. Он поблагодарил медицинских работников за помощь и пожелал всем брать пример с его бабушки.