Ночной десант: разведчики с парашютами высадились в тыл «врага» на Кавказе

Военнослужащие разведывательных подразделений выполнили ночные прыжки с парашютом с вертолета Ми-8АМТШ в тыл условного противника во время тренировок в горах Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Личный состав приземлился в указанном районе и выполнил нормативы по сбору в назначенной точке, совершив марш-бросок с полной боевой экипировкой в район одной из вершин Кавказского хребта», - говорится в сообщении.

Военнослужащие десантировались, определили по карте координаты противника, совершили 10-километровый марш-бросок и ликвидировали неприятеля. Во время тренировки разведчики применили навыки ножевого боя.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Материл подготовил Андрей Аркадьев