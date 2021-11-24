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Нейросеть спрогнозировала четвертую волну COVID-19 в РФ

Кира Карон
07:59 24.11.2021
По данным специалистов компании, вероятность этого события оценивается в 93%.
Нейросеть спрогнозировала четвертую волну COVID-19 в РФ
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В России четвертая волна коронавирусной инфекции может начаться 22 декабря. Такой прогноз был сделан нейросетью.

По данным специалистов компании, вероятность этого события оценивается в 93%. После этой даты предполагается спад заболеваемости. Также отмечается, что из-за ослабленных ограничительных мер во время четвертой волны пик может наступить на несколько дней раньше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что теперь пациенты, имеющие признаки заболевания ОРВИ, будут обследоваться на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь эта мера носит обязательный характер, отметила она.

Попова также добавила, что главная цель такого обследования - не упустить больных с более сложной болезнью, чем просто острая респираторная вирусная инфекция.

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