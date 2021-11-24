В Ленобласти эксгумированы останки 1362 жертв нацистов после обнаружения кладбища на месте стройки

Жилой комплекс в Ленинградской области едва не построили на костях в буквальном смысле этого слова. Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того, как там обнаружили огромное количество останков времен Великой Отечественной войны. Теперь вместо тяжелой техники на месте стройки работают поисковые отряды.

Увиденное при эксгумации останков повергло в шок даже бывалых поисковиков. Из одной траншеи уже подняли останки 1362 человек. Женщин, в том числе беременных, и детей - от младенцев до подростков. Все они были прикопаны на глубине не больше полуметров - без одежды и обуви. Мирные жители, которые точно не держали в руках оружие.

«Люди лежат в перехлест - на спине, на груди, на боку, с раскинутыми руками - совершенно хаотично. Складывается впечатление такое, что трупы подвозили, сваливали, особенно даже не раскладывали, сваливали с подводы и уезжали дальше за следующими», - пояснил командир поискового отряда «Рубеж-2» Виктор Ионов.

Сейчас останки забрали на судебно-медицинскую экспертизу, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже удалось установить, что все погибшие - жертвы фашистов в период оккупации.

Всего в двух километрах от места обнаружения останков - Ораниенбаумский плацдарм, где в течение почти трех лет шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда. Деревня Новая буря была оккупирована, здесь была прифронтовая зона и всего в нескольких метрах располагались немецкие позиции

Доказано, что фашисты уничтожали и сжигали деревни в прифронтовой зоне, а их жителей либо угоняли в рабство, либо привлекали к непосильным работам. Об этом говорится в выдержке из акта чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей преступления оккупантов в Ораниенбаумском районе.

«Комендант Герман вызвал в комендатуру 12-летнего мальчика, приказал положить руки на стол и бил резиновой плеткой. За отказ от непосильной работы немцы потешались, издевались, сажали в мешок, который наглухо завязывали и бросали лошадям под ноги», - говорится в документе.

За все годы оккупации, согласно архивным данным, в районе погибли 1111 мирных жителей. В одной траншее у небольшой деревни нашли останки почти полутора тысяч ленинградцев! Историки предполагают, что сюда могли свозить пациентов больниц и домов инвалидов из других регионов Ленинградской области, которых уничтожали оккупанты. А также узников детских концлагерей, доноров крови для солдат вермахта.

«Оккупанты называли их детский дом, но по факту там дети работали, непосильный труд. И они надрывались на этом производстве, кроме того их использовали в качестве доноров - насильно брали у детей кровь», - говорит старший научный сотрудник института истории РАН в Санкт-Петербурге Дмитрий Асташкин.

Расследование обстоятельств гибели столь огромного количества мирных жителей продолжается. Работы по эксгумации пришлось остановить до весны - но из промерзшей земли здесь по прежнему торчат кости. Пока после проведения всех необходимых экспертиз перезахоронили останки только 23 человек. Однако, учитывая масштабы трагедии, это скромное сельское кладбище может в итоге стать крупнейшим мемориалом памяти безвинных жертв фашизма.