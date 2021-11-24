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Росздравнадзор выявил антипрививочников в регионах и обратился в СК РФ

Валентина Пескова
07:15 24.11.2021
Наибольшее число противников вакцинации найдено при мониторинге в Карелии, Ростовской и Волгоградской областях, но в большинстве регионов их нет.
Росздравнадзор выявил антипрививочников в регионах и обратился в СК РФ
© Фото: Christian Thiele dpa Globallookpress
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Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы почти на 40 противников вакцинации в российских регионах. Все полученные материалы переданы в прокуратуру и Следственный Комитет РФ.

«Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в соцсетях», - сообщили «Известия», ссылаясь на данные, запрошенные в регионах.

Точное число найденных антипрививочников в ведомстве пообещали озвучить позднее, при этом данных по Москве и Московской области пока не имеется.

Отмечено, что больше всего число противников вакцин от COVID-19 найдено в Карелии (18 человек), Ростовской (8 человек) и Волгоградской областях (5 человек). В большинстве других регионов их не оказалось.

Информацию о еще двух гражданах Росздравнадзор направил в правоохранительные органы из Смоленской области, по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

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