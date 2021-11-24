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Премьер Японии объявил о продаже части нефтяных резервов страны

Валентина Пескова
06:43 24.11.2021
Такое решение власти страны приняли в соответствии с аналогичным решением властей США, с которыми Япония сотрудничает «для стабилизации мирового нефтяного рынка».
Премьер Японии объявил о продаже части нефтяных резервов страны
© Фото: Konstantin Kokoshkin Russian Look Globallookpress
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Власти Японии намерены продать часть запасов нефти из стратегических резервов своей страны. Премьер-министр Фумио Кисида сообщил об этом журналистам, однако пока не стал уточнять объем запасов и сроки осуществления продаж.

«Мы продадим часть запасов и примем другие меры для стабилизации цен на нефть», - заявил глава правительства.

Кисида также заявил, что решение о продаже он принял в связи с аналогичным решением властей США, с которыми Япония сотрудничает в целях «стабилизации мирового нефтяного рынка», пишет ТАСС.

Как отметил премьер-министр, «стабилизация цен на нефть является очень важной задачей для восстановления японской экономики», которая существенно пострадала от распространения COVID-19.

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