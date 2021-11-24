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Инспекторы из Дании посетят мотострелковый полк в Подмосковье

06:02 24.11.2021
Сообщается, что одной из целей посещения будет проверка предоставленной ранее РФ информации о военных силах.
Инспекторы из Дании посетят мотострелковый полк в Подмосковье
© Фото: Минобороны РФ
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В рамках Венского документа 2011 года инспекторы из Дании с 24 по 26 ноября посетят мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«В период с 24 по 26 ноября на территории РФ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Данией будет проведено посещение по оценке военного объекта. В качестве объекта посещения Данией определен 423-й мотострелковый полк», - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью посещения будет проверка предоставленной ранее российской стороной информации о ВС и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка. Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекторам будут предоставлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

Материал подготовила Кира Тило

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