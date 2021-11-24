Самая пожилая филиппинка умерла в возрасте 124 лет

Самая пожилая жительница Филиппин Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет в городе Кабанкалан. Женщина, которую на родине называли «Лола Иска», умерла вечером 22 ноября. По некоторым данным, в этот день она жаловалась на затрудненное дыхание. Об этом написали местные власти.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Лола Франциска Сусано скончалась. Лола Иска считается старейшим человеком на Западном Негросе и на Филиппинах», - сказано в сообщении.

Отмечается, что у женщины 14 детей, из которых восемь живы, и более 500 внуков. По данным местного СМИ, Франциска могла быть в Книге рекордов Гиннесса, но ее семья не смогла выполнить все требования организаторов.