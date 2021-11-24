В «красной зоне»: как медики ВДВ помогают бороться с COVID-19 в Тульской области

Военные медики ВДВ продолжают ежедневную работу в ковидном госпитале, организованном на базе Тульской областной больницы, где оказывают медицинскую помощь гражданскому населению, проходящему лечение от COVID-19, как в приемном отделении, так и в «красной зоне»: в палатах и реанимации. В их обязанности входит назначение лечения, осмотр, измерение давления, сатурация, обход. График работы медперсонала ВДВ составляет пять рабочих дней с двумя выходными с дневным сменами и два дня через два со сменным графиком.

Практический опыт подобной работы в «красной зоне» есть у всего медицинского персонала ВДВ, прибывшего для оказания помощи коллегам в медучреждения Тульской области. Подавляющее большинство врачей и среднего медицинского персонала принимали участие в оказании помощи в борьбе с коронавирусом населению Италии и Сербии в 2020 году.

Антиковидный госпиталь для гражданского населения области, функционирующий на базе Тульской областной больницы рассчитан на 100 коек, шесть из которых в реанимационном отделении. В настоящее время в медучреждении нет ни одного свободного места, а квалифицированного медперсонала, имеющего опыт борьбы с COVID-19, остро не хватает.

Ранее президентом РФ было отдано поручение об оказании помощи регионам силами медицинского персонала ВС России. Во исполнение данного поручения Министром обороны РФ были отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с COVID-19.

Материал подготовили: Кира Тило, Николай Баранов