Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 500 пациентов, победивших COVID-19

03:50 24.11.2021
Все пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию порядка 1,7 тысячи жителей Республики Абхазия, заболевших COVID-19. На данный момент на лечении в стационаре находится 73 человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Военные врачи уже выписали из госпиталя 517 человек. Пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.
Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование - анализ делается в течение сорока минут. Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в городе Сухум, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей коронавируса.

В лабораториях полевого госпиталя проведено порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки. Мобильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, дополнительно возможно оборудовать 50 мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование – переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.
Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

Материал подготовили: Кира Тило, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:20 Армия
Видео
В «красной зоне»: как медики ВДВ помогают бороться с COVID-19 в Тульской области
02:05 В стране и мире
Подозреваемому в наезде на рождественский парад в США грозит пожизненный срок
01:49 В стране и мире
Видео
Экономические проблемы и недовольство режимом: из-за чего в Турции вспыхнули акции протеста
00:28 В стране и мире
Видео
Трое мужчин обвиняются в похищении и лишении свободы более 30 человек под Пензой
23:47 В стране и мире
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве
Популярное
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
В шаге от катастрофы: почему Кремль напомнил НАТО о «красных линиях»
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.