Две баржи сели на мель в Баренцевом море

В Баренцевом море в районе пролива Карские ворота на мель сели две баржи. По имеющейся информации, в результате случившегося никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.

В связи с произошедшим была начата проверка транспортной прокуратурой Архангельской области на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания. К месту инцидента сейчас направляется аварийно-спасательное судно.

Согласно предварительным данным, суда сели на мель в среду в 16:16 по причине сильного волнения на воде. В районе барж в настоящий момент находится буксирное судно «ПАК» с десятью людьми на борту.

В рамках проверки, как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, будут выяснены все обстоятельства случившегося. При наличии оснований прокуратура пример соответствующие меры.