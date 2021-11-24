В стране и мире Сбербанк продал Газпромбанку долю в совладельце VK Алексей Курильченко Предварительная сумма сделки составляла 12,8 миллиардов рублей. © Фото: Thiago Prudencio Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Сбербанк подписал соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании «МФ Технологии», которая является совладельцем VK. Ранее «Сбер» сообщал, что сумма сделки должна составить 12,8 миллиардов рублей. «"Сбер" объявил о завершении сделки по продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). АО "МФ Технологии" - совместное предприятие, основная задача которого реализация проектов в сфере цифровой экономики», - сообщили в пресс-службе «Сбера». В 2020 году интернет-компания «Яндекс» сообщила о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. Сбербанк выразил намерение выкупить у «Яндекса» пакет в 25% и еще 1 рубль от акций проекта «Яндекс.Деньги», что будет стоить предприятию около 2,4 миллиардов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика