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Миротворцы РФ начали разминирование старинного кладбища в Нагорном Карабахе

03:00 24.11.2021
Российские миротворцы разминировали около двух гектаров территории в Шушинском районе Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к очистке и разминированию от взрывоопасных предметов (ВОП) территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного Карабаха.

Ежедневно вблизи линии разграничения в Шушинском районе российские миротворцы проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин. Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования выполняют задачи по очистке населенных пунктов и близлежащих территорий, предназначенных для сельскохозяйственных угодий и выпаса домашнего скота.

«Российским миротворческим контингентом продолжается гуманитарное разминирование территории Нагорного Карабаха. Сегодня было очищено 1,5 гектара территории старинного армянского кладбища, чтобы обеспечить безопасный доступ гражданскому населению. В ходе разминирования было обнаружено пять взрывоопасных предметов», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Петр Паршиков.

Всего с 23 ноября 2020 года подразделениями гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента было очищено от взрывоопасных предметов более 2 300 гектаров территории, 683 километра дорог, а также примерно две тысячи зданий. Всего обнаружено и обезврежено более 26 тысяч боеприпасов.

При очистке местности военные инженеры применяют новейшие средства инженерной разведки и защиты: селективные миноискатели ИМПС-2, защитные костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», а также в труднодоступной местности со сложным рельефом задействованы расчеты минно-розыскных собак.

Материал подготовили: Анна Берестовая, Николай Баранов

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